الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن يتم تنفيذ الاتفاق بين واشنطن وحركة "طالبان"

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تأمل أن يتم تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" على الرغم من تفاقم الوضع.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي "نأمل أن يتم تنفيذ الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان تنفيذا كاملا. ونحن مقتنعون بأنه في الوضع الراهن في أفغانستان، ينبغي أن يصبح السعي لتحقيق سلام حقيقي أولوية غير مشروطة لجميع القوات، وبما في ذلك أنا أتحدث عن القوى الاجتماعية والسياسية".

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة "طالبان"، يوم السبت (29 شباط/ فبراير)، ما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي لطالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.