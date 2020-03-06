تركيا: عدد اللاجئين الذين عبروا إلى اليونان تجاوز 142 ألف شخص

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين عبروا إلى اليونان بلغ 142175 شخصا، وذلك حتى ظهر اليوم الجمعة.

وكتب صويلو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "حتى الساعة 12:10 وصل عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من أدرنة إلى 142 ألفا و175 شخصا".

Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 6, 2020

وبدأ تدفق الآلاف من اللاجئين والمهاجرين نحو الحدود التركية، في آواخر فبراير/ شباط الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.