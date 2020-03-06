فيسبوك يحذف إعلانات يظهر فيها ترامب

سيقوم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإزالة وحظر عدد من الإعلانات التي يظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع.

يتجه الموقع لإزالة عدد من الإعلانات التي يظهر فيها الرئيس الأمريكي، ومنها إعلان "التعداد الرسمي للكونغرس لعام 2020".

حيث يؤدي النقر على الإعلان الى التوجه لحملة استقصائية حول إعادة انتخاب ترامب، وهو أمر لاصلة له بالتعداد الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وكان الموقع قد تعرض، في وقت سابق، للعديد من الانتقادات بسبب سياسته المتعلقة بالإعلانات المنشورة والتحقق من السياسيين الذين يتم نشر إعلاناتهم.

وبحسب أحد القائمين على الموقع فإنه يوجد سياسة قائمة على منع حدوث أي التباس حول الإحصاء الرسمي للكونغرس لعام 2020، بحسب ما نشر موقع "بلومبرغ" الأمريكي.

هذا وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قد صرحت في وقت سابق إن هذه الإعلانات مقلقة ووصفتها بـ"الكاذبة"، ويؤدي النقر على هذه الإعلانات لأخذ المستخدم لاستطلاع يسأل فيه عن العمر والانتماء الحزبي.