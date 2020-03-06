ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في ألمانيا إلى 534 حالة

أعلن معهد روبرت كوخ، الذي يجري إحصائيات حول معدل الإصابات في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) في البلاد، قد ارتفع إلى 534 حالة.

موسكو - سبوتنيك وسجل أكبر عدد من الإصابات في البلاد، في أكبر منطقة بشمال الراين، وهي فيستفاليا، حيث شهدت 281 حالة.

وتجتاح العدوى الفيروسية القاتلة الكثير من دول العالم، وبلغ عدد الوفيات في الصين، مصدر انتشار الفيروس ، أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما سجلت وفيات بسبب الفيروس في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وغيرها من الدول.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3042 شخصا ،والإصابات المؤكدة إلى 80ألفا و 552 حالة وشفاء 53700 بعد معالجتهم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في بيان، إن" لجنة شؤون الصحة تلقت بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 80ألفا و 552 شخصا، فضلا عن ذلك، لدينا في الوقت الحالي 23 ألف و 784 مريض ، من بينهم( 5737في حالة صحية حرجة )، وفارق الحياة 3042 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 53 ألف و700 شخصا بعد شفائهم".

وأشارت اللجنة الصحية إلى أنه تم اكتشاف 143 حالة جديدة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ووفاة 30 شخصا ، من بينهم 29 حالة باقليم هوبي بؤرة الوباء وحالة واحدة في مدينة ووهان ، وشفاء 1681 حالة بعد معالجتهم.