أردوغان: استلمنا كامل منظومة "إس-400" وسيتم تفعيلها اعتبارا من أبريل المقبل

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" ستبدأ الخدمة في أبريل/ نيسان.

قال الرئيس التركي بأن منظومة "إس-400" الروسية ستدخل في الخدمة في أبريل/ نيسان المقبل، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.