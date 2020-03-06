منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يعتزم زيارة روسيا قريبا

أعلن منسق السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، عن عزمه زيارة روسيا في أقرب وقت ممكن.

وأشار بوريل إلى أنه خلال اجتماع غير رسمي لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تمت مناقشة مسائل تتعلق بروسيا، لافتا إلى عدم التوصل إلى استنتاجات رسمية.

وقال: "الاستنتاج الوحيد هو التذكير بالبنود الخمسة التي لا تزال جوهر أي تعاون مع روسيا".

وأضاف بوريل هذه البنود تتمحور حول تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن التسوية في دونباس.

واختتم بقوله: "وسأزور روسيا في أسرع وقت ممكن لمناقشة هذه القضايا".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد على 13 ألف من المواطنين. كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها، بما في ذلك في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للقضاء على تصاعد الأزمة، بما في ذلك إقامة الهدنة. إلا أنه ما زالت الاشتباكات تقع بين طرفي النزاع رغم عقد عدد من اتفاقات الهدنة بينهما.