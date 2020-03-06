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    حي سراقب بمحافظة إدلب بعد تحريره من قبل قوات الجيش العربي السوري، سوريا، 29 فبراير 2020

    وزير خارجية كرواتيا يصف اتفاق روسيا وتركيا حول إدلب بـ"مفتاح لخفض التصعيد"

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    وصف وزير الخارجية الكرواتي، غوردان ياندروكوفيتش، الاتفاق الروسي التركي بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، بمفتاح لخفض التصعيد.

    أمستردام - سبوتنيك. وقال ياندروكوفيتش عقب انتهاء فعاليات اجتماعات غير رسمية لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي: "روسيا وتركيا توصلتا لاتفاق لوقف إطلاق النار، وهو مفتاح لخفض التصعيد، ونأمل أن يضمن دخول المساعدات الإنسانية".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
    © Sputnik . Mikhail Klimentyev
    الأمم المتحدة: نأمل أن يؤدي اتفاق بوتين وأردوغان بشأن إدلب إلى وقف فوري ودائم للأعمال القتالية
    في السياق ذاته، رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الجمعة، باتفاق روسيا وتركيا بشأن إدلب، لكنه وصفه بأنه متأخر.

    وقال ماس في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية: "أولاً وقبل كل شيء، يجب الترحيب بما تم تحقيقه بين روسيا وتركيا، بالرغم من أن هذا جاء متأخرا. في الاجتماعين الأخيرين لمجلس الأمن الدولي، دعونا كلا الجانبين إلى هدنة حتى تتوقف المعاناة، التي تلحق بالسكان المدنيين بسبب هذه المعارك، وإلى تهيئة الظروف لتوفير المزيد من المساعدة الإنسانية للناس" .

    وجرت يوم أمس الخميس، في موسكو، مفاوضات بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، تركزت حول قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب. وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل يوم أمس الخميس إلى اليوم الجمعة.

    وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا) هجومًا واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية في 27 شباط/ فبراير، ما اضطر الجيش السوري لشن عملية عسكرية ردا على الهجوم. ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تم قصف العسكريين الأتراك، الذين كان لا ينبغي تواجدهم في الأماكن التي يشن منها الإرهابيون هجماتهم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    كرواتيا, تركيا, إدلب
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