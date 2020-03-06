سنغافورة: الوفيات "حتمية" مع انتشار كورونا حول العالم

حذرت سنغافورة، التي أشادت منظمة الصحة العالمية بجهودها في منع انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، من أن حدوث وفيات في البلاد سيصبح أمرا "حتميا" مع ظهور وباء عالمي.

وقال لورنس وونج، الذي يشارك في رئاسة فريق العمل السنغافوري لمكافحة الفيروس "بدأ يأخذ شكل وباء عالمي" مضيفا "لن يكون من الممكن أن نعزل أنفسنا"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت سنغافورة واحدة من البلدان خارج الصين التي تضررت أشد الضرر من الفيروس في مراحل تفشيه المبكرة. ولكن بعد أكثر من شهرين على تسجيل أول حالة إصابة لديها أبقت سنغافورة على عدد الإصابات عند ما يزيد قليلا عن مئة شخص أغلبهم خرجوا من المستشفيات ولم تسجل أي وفيات.

لكن المسؤولين حذروا من أن القيود الصارمة التي فرضتها سنغافورة على السفر وإجراءات احتوائها للمرض ربما تصبح أقل فعالية كلما زاد انتشار الفيروس.

وقال وزير الصحة جان كيم يونج "من المؤكد أننا سنري في وقت من الأوقات وفيات جراء كوفيد-19 مثلما شاهدنا في كل أنحاء العالم".

ومن بين الدول الذي تجاوز عدد المصابين فيها المئة، تعد سنغافورة واحدة من دولتين فقط لم تسجل حالات وفاة. والدولة الأخرى هي ألمانيا على الرغم من أن الزيادة في عدد الحالات هناك حدثت مؤخرا ومعظم المرضى يتلقون الرعاية الصحية.

وأشادت منظمة الصحة العالمية بجهود سنغافورة الثرية في مكافحة الفيروس وقالت إنها "لم تدخر جهدا".

وقال خبير الأمراض ليونج هو نام إن التشخيص المبكر وتقديم الرعاية الطبية للمرضى ساعد في منع سقوط وفيات حتى الآن.

وتابع "نرصد (المصابين) مبكرا ونعالجهم بتقديم الرعاية والدعم بشكل جيد وهذا (شيء) مفيد".