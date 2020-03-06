وزراء صحة أوروبيون: لا حاجة لإغلاق الحدود الداخلية للاتحاد

أكد وزراء الصحة لدول الاتحاد الأوروبي أنه لا توجد حاجة ملحة لإغلاق الحدود الداخلية في هذه المرحلة التي يمر بها العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

واتفق الوزراء بعد لقاء استثنائي في بروكسل، حسب ما أفادته وكالة أنباء الإمارات "وام" على "تكثيف التنسيق ين دولهم لمواجهة تفشي فيروس كورنا المتجدد وإبداء تضامن مع الدول التي تعاني من ارتفاع حالات الإصابة وتشجيع البحوث للتوصل إلى إنتاج لقاح بشكل سريع" .

من جهة أخرى دعا حلف الناتو في بروكسل الزوار إلى تجنب الدخول إلى مقره خلال الأيام المقبلة إلا عند الضرورة.

وقال بيان صحفي لحلف شمال الأطلسي "الناتو": "على أي زائر يشتبه في إصابته بعوارض أو قادم من جهة تعاني إصابات مؤكدة، تجنب الدخول إلى المقر حتى إشعار آخر" .

وانتشر المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، الذي يطلق عليه رسميا اسم "كوفيد-19"، إلى 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل 3 آلاف و346 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

وباستبعاد إصابات ووفيات الصين، تم تسجيل 17 ألفا و113 إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 334 حالة على مستوى العالم.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، إلى 97 ألفا و 522 شخصا على مستوى العالم بحلول نهاية يوم أمس 5 آذار/ مارس.