بومبيو: الصين أعلنت بيانات غير كاملة حول فيروس كورونا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، الصين بأنها أبلغت بيانات غير كاملة حول فيروس كورونا.

وأوضح الوزير الأمريكي أن "المعلومات غير الكاملة التي أعلنتها الصين حول فيروس كورونا قد عرقلت استجابة الولايات المتحدة لتفشي المرض".

وذكر بومبيو، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي إن بي سي": "المعلومات التي حصلنا عليها في النهاية لم تكن مثالية وقادتنا الآن إلى الكثير من التحدي الذي نواجهه".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3042 شخصا، والإصابات المؤكدة إلى 80ألفا و552 حالة وشفاء 53700 بعد معالجتهم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في بيان، إن" لجنة شؤون الصحة تلقت بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 80 ألفا و552 شخصا، فضلا عن ذلك، لدينا في الوقت الحالي 23 ألف و784 مريضا ، من بينهم (5737في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3042 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 53 ألف و700 شخص بعد شفائهم".

وأشارت اللجنة الصحية إلى أنه تم اكتشاف 143 حالة جديدة مصابة خلال الـ 24 الساعة الماضية ووفاة 30 شخصا، من بينهم 29 حالة بإقليم هوبي بؤرة الوباء وحالة واحدة في مدينة ووهان، وشفاء 1681 حالة بعد معالجتهم.