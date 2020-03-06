عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 100 ألف حالة عالميا

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد، مساء اليوم الجمعة، 100 ألف حالة عالميا.

وقالت وكالة "رويترز" إنه وفق إحصاء لها، رصدت تجاوز عدد الإصابات بفيروس "كورونا" حاجز الـ100 ألف حالة عالميا.

واستندت "رويترز" في إحصائياتها على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين في مختلف دول العالم.

وانتشر المرض الناجم عن الفيروس إلى 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

ووصل عدد المصابين بـ"كورونا" عبر العالم إلى مئة ألف و379 حالة، وعدد الوفيات 3408، جلّها في الصين. وتأتي كوريا الجنوبية وإيطاليا في المرتبتين الثانية والثالثة، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.