إسرائيل... ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 19

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن حالتي إصابة جددتين لدى مواطنيها بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 19 حالة.

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هناك احتمالا بتغيب أعداد كبيرة من العاملين في البلاد عن العمل، نتيجة لتفشي فيروس كورونا الجديد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، الجمعة، بأن الوزارة نشرت مجموعة من الإرشادات والتعليمات خاصة بالقطاعات الاقتصادية في إسرائيل، وخاصة المصانع الحيوية، بهدف الاستعداد لاحتمال تغيّب أعداد كبيرة من العاملين عن العمل.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه ينبغي الاستعداد لأي طارئ وأية سيناريوهات مستقبلية، في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد، والتشديد على كل وحدة أو مقر عمل أو مكان دراسة فرض حظر سفر العاملين فيها إلى خارج إسرائيل، والتشديد على النظافة والامتناع عن اتصال قريب بين العاملين.

ونشرت القناة العبرية الـ "20"، مساء أمس الخميس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد عقد اجتماعا أمنيا وقرر إغلاق مدينة بيت لحم الفلسطينية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي السياق نفسه، قالت قناة عبرية إن السلطات الإسرائيلية تدرس فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.