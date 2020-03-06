كوريا الجنوبية تعلن حظر تصدير كمامات الوجه بسبب كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حظر تصدير كمامات الوجه، مشيرة إلى حرصها على توزيع متساو للكمامات على الأشخاص وسط الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد.

ووفقا لوكالة "يونهاب" المحلية، فإن رئيس الوزراء جيونغ جيونغ سيه- غيون، قال خلال ترأسه اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء: "إن الحكومة قد وضعت تدابير لرفع مستوى كمامات الوجه وتوزيعها على عامة الناس بشكل عادل"، مضيفا: "ستقدم الحكومة أولا كمامات للقطاعات الطبية والحجر الصحي والسلامة وتسعى إلى توزيع الكمامات المتبقية بالتساوي على الناس، ولهذا ستقوم الحكومة بإنشاء نظام محوسب لمنع مبيعات

متكررة لنفس الشخص وحظر تصدير الكمامات من حيث المبدأ".

كما كشف جيونغ عن تدابير لحل الخلل في العرض والطلب على الكمامات غير المنسوجة القابلة للذوبان والمواد المستخدمة لإنتاج مصفات الكمامات.

وقال: "سنطلب من المنتجين والبائعين لمنسوجات المرشحات إبلاغ الحكومة عن الإنتاج اليومي وحجم المبيعات وإذا لزم الأمر، ستعدل الحكومة كمية (الإنتاج والمبيعات) وقنوات التوزيع".

وقررت كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، خفض صادرات الكمامات على 10% كحد أقصى من إجمالي الإنتاج وتوزيع 50% منها لعامة الناس من خلال المؤسسات الحكومية والعامة.