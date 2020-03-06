إصابة اثنين من العاملين لدى الخطوط الجوية البريطانية بفيروس كورونا

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، اليوم الجمعة، إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى عزلهما وتلقيهما الرعاية الصحية في منزليهما.

وقالت الشركة في بيان لها: "أكدت الصحة العامة في إنجلترا، إصابة اثنين من العاملين لدينا بالفيروس الجديد (كوفيد 19). لقد تم عزلهما بشكل ذاتي".

من جانبها قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الشخصين يعملان في حمل ونقل الأمتعة، وبإصابتهما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة المتحدة إلى 163 مصابًا.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6.5 ألف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 4 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 80 دولة أخرى.

وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة.