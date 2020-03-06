ماذا فعل رئيس وزراء إثيوبيا برفقة 4 آلاف من القادة السياسيين في شوارع إثيوبيا؟

أقدم رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، على تحرك "استثنائي" بمشاركة 4 آلاف من القادة السياسيين التابعين لحزب "الرخاء" الحاكم في البلاد.

ونشر آبي أحمد تغريدة عبر حساباته على موقعي "تويتر" وفيسبوك، قال فيها: "تحركت مع أكثر من 4 آلاف شخص من قادة وأعضاء حزب الرخاء، إلى جانب 4 مجموعات أخرى من سكان العاصمة أديس أبابا، لتنظيف المياه وزراعة الشتلات".

وتابع بقوله: "خرجنا في وقت مبكر من صباح هذا اليوم لتنظيف الشوارع في جميع أنحاء المدينة وزراعة الشتلات المائية".

ከ4ሺየሚበልጡ የPP አመራርና አባላት በ4 ቡድን ከነዋሪዎች ጋር በመሆን አ/አ ን አጽድተው የተተከሉ ችግኞችን ውኃ አጠጥተዋል፤የጋራ ደኅንነታችንና ብልጽግናችን የሚረጋገጠው በጎ ሥራን በመከወን የዜግነት ግዴታችንን የመወጣት ባህል ስናዳብር ነው። pic.twitter.com/vzssLvJoiK — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 6, 2020

​واستمر رئيس وزراء إثيوبيا، قائلا: "نسعى دوما أن نكفل الرفاهية الجماعية والرخاء، وأن نزرع الفضيلة المدنية في العاصمة".

وكان آبي أحمد قد اجتمع، مساء أمس، مع كوادر القيادات الفيدرالية والإقليمية للحزب الحاكم، وتحدث معهم في مختلف القضايا، التي من أبرزها أزمة سد النهضة، التي وصفها بأنها قضية "شرف وطني"، مضيفا: "لن نتخلى عنه أبدا مهما كانت المكاسب التي سنحصل عليها من الخارج".

وتعهد رئيس وزراء إثيوبيا في تصريحات سابقة لأحزاب المعارضة بإجراء انتخابات نزيهة.

وأجلت فوضية الانتخابات في إثيوبيا، الانتخابات البرلمانية لمدة أسبوعين على أن تجري يوم 29 أغسطس/ آب المقبل.

​وكانت لجنة الانتخابات الإثيوبية قد أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه من المتوقع إجراء انتخابات في 16 أغسطس/ آب المقبل، وستكون الأولى منذ تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء في أبريل/ نيسان 2018، وشروعه في إصلاحات اقتصادية وسياسية.