سلوفاكيا تحظر الرحلات الجوية مع إيطاليا بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، بيتر بيليغريني، اليوم الجمعة، حظر الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا، التي تعد الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا.

تأتي هذه الخطوة بعدما سجلت البلاد أول إصابة بالفيروس الجديد. وبحسب وكالة "رويترز"، قال بيليغريني إن سلوفاكيا ستحظر أيضا الرحلات المدرسية إلى الخارج، وستمنع الزوار من دخول المستشفيات كتدبير احترازي لاحتواء تفشي المرض.

وسجلت سلوفاكيا أول إصابة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الجمعة، لرجل يبلغ من العمر 52 عامًا كانت تظهر عليه أعراض بسيطة، رغم أنه لم يسافر إلى الخارج مؤخرا، لكن ابنه الذي لم تظهر عليه أية أعراض زار مدينة البندقية الإيطالية.

وحتى أمس الخميس، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا 3858 شخصًا، وسجلت البلاد 148 حالة وفاة، وتعد إيطاليا رابع أكبر منطقة لانتشار الفيروس بعد الصين وكورويا الجنوبية وإيران، لكنها ثاني أكثر الدول تسجيلًا للوفيات بعد الصين.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6.5 ألف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 4 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 80 دولة أخرى.

وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة.