دولة أفريقية تعلن رصد أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة دولة توغو الواقعة في غرب أفريقيا، اليوم الجمعة، عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت "رويترز" أن الحالة لمرأة (42 عاما) تقيم في العاصمة لومي، وزارت بنين وألمانيا وفرنسا وتركيا في أواخر فبراير/ شباط وأوائل مارس/ آذار.

وقالت الحكومة في بيان إن المريضة تخضع للعلاج بعد عزلها وأن حالتها مستقرة.

في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة في الكاميرون، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان إن المريض مواطن فرنسي يبلغ من العمر 58 عاما وصل إلى العاصمة ياوندي في الـ 24 من فبراير/شباط الماضي.

كما أكدت جنوب أفريقيا، أمس الخميس، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل زار إيطاليا، وقالت وزارة الصحة: "أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية أن نتائج فحوص الحالة المشتبه بإصابتها بكوفيد-19 جاءت إيجابية"، بحسب وكالة "رويترز".