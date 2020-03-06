مصدر: موسكو تطلب من مجلس الأمن الدولي مناقشة الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب

كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، عن طلب روسيا عقد اجتماع لإبلاغ مجلس الأمن الدولي بالاتفاقيات التي توصلت إليها مع تركيا بشأن محافظة إدلب السورية.

الولايات المتحدة- سبوتنيك. وقال المصدر: "طلبت روسيا عقد اجتماع لإطلاع مجلس الأمن على الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع تركيا بشأن إدلب". ووفقًا وفقا لجدول مجلس الأمن الدولى، يعقد الاجتماع في تمام الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، على تخفيف حدة التوتر في سوريا بعد اجتماع استمر ست ساعات في موسكو.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين أثناء عودته من موسكو: "الاتفاق الذي وقعناه في موسكو يضمن أمن جنودنا في إدلب. الهدنة تحقق مكاسب كبيرة في العديد من المجالات".

وتابع الرئيس التركي حسب ما نشره صحيفة "الحريات" التركية: "هذا الاتفاق يجعل حدود بلدنا أكثر حماية ضد النظام السوري والهجمات الإرهابية، ويمهد الطريق للاستقرار في منطقة إدلب، ويضمن أمن جنودنا هناك، بالإضافة إلى أنه خطوة مهمة لحماية المدنيين".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق "M4" في سوريا، لافتا إلى أن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 مارس/آذار.