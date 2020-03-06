طهران ردا على الرياض: لوائح التأشيرات الإلكترونية تقدم لجميع مواطني دول العالم

طهران - سبوتنيك. وأوضح موسوي، في بيان، تعليقا على تصريحات مصدر مسؤول في الخارجية السعودية الذي ندد بسلوك إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، قائلا: "لوائح التأشيرات الإلكترونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي نفسها تقدم لجميع مواطني الدول في العالم باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأمريكية والكندية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، "بأن لوائح متطلبات الحصول على التأشيرات الإلكترونية للمتقدمين، الذين يودون زيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشابهة لجميع الدول المتقدمة في العالم"، مشيراً إلى "أنه يحظر وضع علامة التأشيرة وختم الدخول والخروج على جواز السفر، وذلك من أجل تسريع السفر ومنع تلف صفحات جوازات السفر للزائرين، وهذه اللوائح متبعة في إيران مع جميع الدول وليس مع دولة معينة فقط".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، قد ندد بسلوك إيران، محملا إياها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد وانتشاره عبر العالم.

وقال المصدر السعودي إنه "في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في المملكة، تم تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت حيث تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران".