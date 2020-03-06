ناسا تكشف كيف انتقم "كورونا" للمناخ في الصين

خفض فيروس"كورونا" من معدل إنبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهو شيء لم تستطع اتفاقيات المناخ فعله.

عرضت صور التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من الفضاء انخفاضا كبيرا لمستويات ثنائي أكسيد النيتروجين في أكبر المدن الصينية تلوثا مثل بكين وهيبي وشانغهاي وهونغ كونغ وتشونغتشينغ وتشنغدو.

ونشر موقع "ناسا" صورا تقارن حالة الجو ونسبة انتشار ثاني أكسيد النيتروجين التي التقطت على مراحل بداية من شهر يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط من عام 2019 ومجموعة ثانية من الصور الحديثة التقطت بداية من عام 2020 وإلى غاية نهاية شهر فبراير/ شباط.

Airborne Nitrogen Dioxide Plummets Over China https://t.co/URfLNy0GZJ #NASA — NASA Earth (@NASAEarth) February 28, 2020

ومن خلال الصور يظهر الفرق بشكل واضح حيث قلت نسب انتشار غازات النيتروجين في الهواء إلى حد كبير جدا، ومن خلال الصور فإن اللون الأصفر يمثل أماكن انتشار ثاني أكسيد النيتروجين ونسبه في الهواء.

وأدى انتشار الوباء إلى إقدام السلطات الصينية على عزل عدد من المدن وإجلاء السكان إلى الحجر الصحي مع إيقاف الرحلات الجوية والتنقل والنشاطات الصناعية ما أدى إلى شل الاقتصاد وتوقف المصانع والشركات عن العمل.

وانتشر المرض الناجم عن الفيروس في 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

ووصل عدد المصابين بـ"كورونا" عبر العالم إلى مئة ألف و379 حالة، وعدد الوفيات 3408، جلها في الصين. وتأتي كوريا الجنوبية وإيطاليا في المرتبتين الثانية والثالثة، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.