أردوغان يدعو الشعب التركي إلى تأجيل المصافحة والمعانقة حاليا بسبب كورونا

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه أمام المصلين عقب صلاة الجمعة في مسجد "تشامليجا" الكبير في إسطنبول، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال أردوغان إنه "لا شك أن المصافحة والمعانقة سنن مهمة جدًا في الدين الإسلامي، لكن يمكن تأجيلها في الفترة الحالية، لأن هذا الوباء مختلف جدا، والمهم هو ما في قلوبنا".

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى صباح الجمعة في 90 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدى إلى حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أزيد من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

وطور الباحثون لقاحات وشرعوا في اختبارها على الحيوانات، ولو سارت الأمور على ما يرام فستكون هناك محاولات لتجربتها على البشر في أواخر العام الجاري.

ولكن حتى لو احتفل العلماء بتطوير لقاح قبل أعياد الميلاد هذه السنة،ستظل أمامهم مهمة كبرى وهي القدرة على إنتاج كميات كبيرة منه.

وواقعيا، فإن ذلك لن يكون متاحا قبل منتصف العام المقبل على الأقل.