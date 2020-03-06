نائب الرئيس الأمريكي يبتكر طريقة جديدة للمصافحة تحسبا لفيروس "كورونا"... فيديو

لفتت تقارير صحفية عالمية إلى أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، يبدو أنه ابتكر طريقة جديدة للمصافحة، تحسبا من تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وظهر مايك بنس، وفقا لما نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عند وصول طائرته إلى ولاية واشنطن، حيث كان في استقباله الحاكم، جاي إنسلي.

ولكن بدلا من أن يصافح بنس حاكم الولاية، قدم كوعه ليرتطم بكوع إنسلي، ونصح باقي مساعديه باتباع نفس الخطوة.

ويأتي تصرف مايك بنس، في محاولة لكبح جماح انتشار فيروس "كورونا" بمنع المصافحة، وهو ما يرفضه بعض قادة العالم، مثل بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.

WATCH: Vice President Mike Pence greeted Washington state Governor Jay Inslee with an elbow bump instead of a handshake amid fears of spreading coronavirus. The vice president is in the state for a series of meetings about the virus. pic.twitter.com/1vpZ6yQJuB — CBS Newspath (@cbsnewspath) March 6, 2020

​وكان ترامب قد تحدث في تصريحات سابقة إنه لم يتمكن لأسابيع من لمس وجهه.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بتخصيص 8.3 مليار دولار للمساعدة في التصدي لانتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 12 شخصا في الولايات المتحدة وأصاب أكثر من 200 شخص.

من شأن هذا القرار توفير الأموال اللازمة لوكالات الصحة العامة الفيدرالية للحصول على اللقاحات والاختبارات والعلاجات المحتملة، ويساعد حكومات الولايات والحكومات المحلية على الاستعداد للتهديد والاستجابة له، حسبما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6.5 ألف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 4 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 80 دولة أخرى.

وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة.