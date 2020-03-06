لمنع إجبار طالبي اللجوء من العودة إلى تركيا...البدء بنشر قوات أمنية على الحدود مع اليونان

وصل ألف عنصر من شرطة المهام الخاصة التركية بعتادهم الكامل إلى ولاية أدرنة وبدأوا بالانتشار على أطراف النهر الحدودي.

وبدأت فرق من الشرطة التركية عملية الانتشار على نهر "مريج" الحدودي في ولاية أدرنة، شمال غربي تركيا، لمنع إجبار طالبي اللجوء على العودة من قبل الجانب اليوناني.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة التدابير للحيلولة دون المعاملة السيئة التي تمارسها القوات الأمنية اليونانية بحق طالبي اللجوء المحتشدين على حدودها، كما نقلت وكالة "الأناضول".

ومن المقرر أن تعمل الشرطة التركية أيضا على رصد التحركات في النهر من خلال زوارق مطاطية.

تبدأ فرق من الشرطة التركية عملية الانتشار على نهر "مريج" الحدودي في ولاية أدرنة، شمال غربي تركيا، لمنع إجبار طالبي اللجوء على العودة من قبل الجانب اليونانيhttps://t.co/DBJSw35QY9 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 6, 2020

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد أعلن، الخميس، أن بلاده تعمل على نشر ألف عنصر من الشرطة على ضفاف نهر "مريج" الحدودي في ولاية أدرنة.

وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو منع إجبار طالبي اللجوء على العودة من قبل السلطات اليونانية، والحيلولة دون تعرضهم لمعاملات سيئة.

وفي وقت سابق، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا عقب قرار أنقرة بأنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.