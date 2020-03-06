إقليم صيني يؤكد 17 إصابة جديدة بكورونا قادمة من إيران

قالت السلطات الصحية في إقليم قانسو الصيني إن الإقليم الواقع شمال غربب البلاد أكد 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من إيران ليرتفع إجمالي عدد الحالات القادمة من الجمهورية الإسلامية إلى 28.

وقالت اللجنة الصحية في قانسو في بيان على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الجمعة: "إن المصابين الجدد كانوا ضمن ركاب خاضعين للحجر الصحي بعد وصولهم إلى مدينة لانتشو عاصمة الإقليم على متن رحلات تجارية قادمة من إيران في الفترة بين الثاني والخامس من مارس / آذار".

وقالت السلطات إن 283 راكبا، إجمالا، قادمين من إيران يخضعون للحجر الصحي حاليا.

وفي الشهر الماضي، كان قانسو أول إقليم في الصين يقلص إجراءات الطوارئ التي اتخذها في مواجهة انتشار فيروس كورونا فيما يعكس تراجع الإصابات الجديدة.

ووصل عدد المصابين بـ"كورونا" عبر العالم إلى مئة ألف و379 حالة، وعدد الوفيات 3408، جلها في الصين. وتأتي كوريا الجنوبية وإيطاليا في المرتبتين الثانية والثالثة، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.