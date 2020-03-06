منظمة الصحة العالمية تقدم إرشادات للأشخاص المسنين لمواجهة كورونا

نشرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الإرشادات يتوجب على الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، اعتمادها لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "إذا كان عمرك 60 عاما فما فوق، أو كنت مصابا بأمراض مزمنة كأمراض القلب أو الجهاز التنفسي أو مرض السكري، تجنب الأماكن المزدحمة والأماكن التي قد تحتك بها بأشخاص مصابين بالفيروس".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم، بعد تسجيل 2241 حالة إصابة خلال الـ 24 الساعة الماضية و83 حالة وفاة، من بينهم 31 حالة وفاة بالبر الصيني.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم بلغ 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات بالصين بلغت 3015 حالة، وخارجها تم تسجيل 267 حالة وفاة.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت أكثر من 3 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 70 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة واتخاذ إجراءت إجراءت احترازية طارئة.