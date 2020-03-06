فرنسا...إغلاق المدارس والحضانات شمالي وشرقي البلاد ابتداء من الاثنين بسبب كورونا

باريس - سبوتنيك. وقال فيليب في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "سيتم إغلاق المدارس والحضانات في منطقة شمال البلاد وأخرى شرقها لمدة 15 يوماً ابتداءا من الاثنين المقبل لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن " فيروس كورونا ما زال في مرحلته الثانية ولم ينتقل للمرحلة الثالثة بعد في فرنسا".

في غضون ذلك، أعلن أمين عام وزارة الصحة، جيروم سالومون، تسجيل 613 حالة إصابة بفيروس كورونا أي أكثر بـ 190 حالة مقارنة مع يوم أمس.

وأضاف سالومون إن عدد الوفيات بلغ 9 بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم الجمعة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم، بعد تسجيل 2241 حالة إصابة خلال الـ 24 الساعة الماضية و83 حالة وفاة، من بينهم 31 حالة وفاة بالبر الصيني.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم بلغ 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بالصين بلغ 3015 حالة، وخارجها تم تسجيل 267 حالة وفاة.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت أكثر من 3 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 70 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة واتخاذ إجراءت إجراءت احترازية طارئة.