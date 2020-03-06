الولايات المتحدة تعزل آلاف المواطنين داخل منازلهم لاحتواء فيروس كورونا

طالبت حكومات الولايات الأمريكية آلاف السكان بعزل أنفسهم عن بقية المجتمع للمساعدة في احتواء فيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض في أنحاء البلاد إلى 220 حالة في 19 ولاية وتزايد عدد القتلى إلى أكثر من عشرة.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، وجهت السلطات في نيويورك ما يزيد على 2500 شخص بالبقاء في الحجر الصحي الذاتي، حيث يقوم مسؤولو الصحة بالبحث عن أي شخص قد يكون قد تعرض لأول حالات فيروس كورونا في الولاية. تم التأكد من إصابة ما لا يقل عن 22 شخصًا ووضعهم في العزل.

في كاليفورنيا، قال مسؤولو الصحة، يوم الخميس، إن أكثر من 9700 مسافر عادوا من الخارج، أُمروا بالبقاء في منازلهم ومراقبة حالاتهم الصحية. أعلن حاكم الولاية غافن نيوسوم حالة الطوارئ، بعدما سجلت كاليفورنيا أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

ومع تزايد الإصابات، تحاول الولايات مراقبة آلاف السكان عبر إبقائهم داخل منازلهم، ممن كانوا على اتصال بشخص مصاب، في محاولة لوقف انتشار المرض.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6.5 ألف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 4 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 80 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة. كما أوقف عدد من الدول الرحلات الجوية بينها وبين إيران وإيطاليا وكورويا الجنوبية وبعض المناطق في الصين.