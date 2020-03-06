الصحة العالمية: موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المنظمة

في بيان: "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2873 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وفارق 99 شخصا الحياة بهذا الفيروس".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي شفاء ليصل إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: "إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 45 كما شفيت حالتان ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 7 أشخاص".

كما أعلن وزير الصحة الكوستاريكي دانييل سالاس، اليوم تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال الوزير: تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي لامرأة تبلغ من العمر 49 عاما دخلت البلاد قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية".

وقد تم تسجيل حالات جديدة بالفيروس في إيران والعراق وروسيا في الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".