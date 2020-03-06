وزراء مالية دول مجموعة العشرين يصدرون بيانا حول انتشار "كورونا"

أعرب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، في بيان صادر عنهم اليوم الجمعة حول انتشار فيروس "كورونا" ، عن بالغ حزنهم إزاء انتشار الفيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزراء قولهم إنهم يراقبون عن كثب تطورات فيروس كورونا و تأثيره على الأسواق والظروف الاقتصادية، وأنهم مستعدون لاتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك التدابير المالية والنقدية حسب الحاجة بهدف دعم الاستجابة لمقاومة الفيروس.

وأضاف البيان: "سنعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفيروس"، مشددا على "ضرورة التعاون بهدف تقليل مخاطر الصدمات غير المتوقعة التي تواجه الاقتصاد العالمي".

وتابع البيان: "نشدد على الحاجة إلى التعاون بهدف تقليل مخاطر الصدمات غير المتوقعة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية، نعمل عن كثب مع صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس الاستقرار المالي، وندعم التنسيق القوي مع منظمة الصحة العالمية".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي سياق متصل أعلنت، اليوم الجمعة كل من الإمارات وإسرائيل ارتفاع الإصابات المؤكدة بالفريروس لديهما.

كما أعلن وزير الصحة الكوستاريكي دانييل سالاس، اليوم تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقد تم تسجيل حالات جديدة بالفيروس في إيران والعراق وروسيا في الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".