الصين: تسجيل 28 وفاة جديدة بـ"كورونا" و99 إصابة

موسكو - سبوتنيك. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أصيب 80 ألفا و651 شخصا بالفيروس، بما في ذلك 22177 مريضا، (من بينهم 5489 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3070 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 55 ألف و404 شخصا بعد شفائهم".