أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى أذربيجان خوفا من كورونا

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، مستوى التحذير من السفر إلى أذربيجان، محذرة الأمريكيين من السفر إلى هناك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطالبت وزارة الخارجية في بيان الأمريكيين إلى إعادة النظر في السفر إلى أذربيجان بسبب، كما رفعت مستوى تحذيرها أيضا من السفر إلى تركمانستان بسبب قيود السفر وإجراءات الحجر الصحي الموضوعة من حكومة أذربيجان استجابة للفيروس.

Updated: #Azerbaijan - Travel Advisory Level 3: Reconsider travel to Azerbaijan due to an outbreak of #COVID19 and responsive measures implemented by the Government of Azerbaijan. https://t.co/zazfH2gU8G pic.twitter.com/ixqhhmKENL — Travel - State Dept (@TravelGov) March 6, 2020

ولم يبلغ أي من البلدين عن إصابات كبيرة، لكن كلاهما يقعان على الحدود مع إيران، التي تضررت بشدة من الفيروس.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية وضعت تحذيرا على السفر إلى إيران الشهر الماضي، وحثت الأمريكيين على عدم السفر إليها.