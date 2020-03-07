وضع الأسطول الأمريكي السادس في الحجر الصحي

يجب على أي سفينة أمريكية كانت في طريقها إلى ميناء أوروبي أن تقضي أسبوعين على الأقل في البحر قبل دخول ميناء آخر. خلال هذا الوقت، يجب على الأطباء معرفة ما إذا كان أحد أفراد الطاقم قد أصيب بفيروس كورونا الجديد.

في 4 مارس/آذار 2020 ، أعلنت CNN عن قرار قيادة الأسطول السادس الأمريكي بوضع الحجر الصحي الذاتي.

وفقًا للمتحدث باسم الأسطول، القائد كايل رينز، من الآن فصاعدًا، على أي سفينة كانت في ميناء أوروبي على الأقل لفترة قصيرة، يجب أن تقضي أسبوعين في البحر، بعيدًا عن الساحل، وبعد ذلك فقط تذهب إلى ميناء آخر أو تلتقي سفينة أخرى.

يجب أن يمنع هذا الإجراء انتشار فيروس كورونا 2019-nCoV إذا أصيب أحد أفراد طاقم السفينة به.

يعمل الأسطول السادس للبحرية الأمريكية بشكل رئيسي في البحر الأبيض المتوسط، ولكنه يقوم برحلات منتظمة أيضًا إلى البحر الأسود وبحر البلطيق.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة و99 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.