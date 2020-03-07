إغلاق "فيسبوك" في لندن بسبب كورونا

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم السبت، اعتزامها إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى الاثنين القادم.

وقالت مجلة بيزنس إنسايدر إن القرار جاء بعد تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا، وأوضحت الشركة في بيان: "زار موظف مقره في مكتبنا بسنغافورة وتم تشخيص إصابته بكوفيد-19 مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير/شباط 2020".

وتابع البيان "سنغلق مكاتبنا في لندن حتى يوم الاثنين لإجراء عملية تطهير كاملة وسيعمل الموظفون من منازلهم حتى ذلك الوقت". ونصحت فيسبوك أيضا موظفيها، الذين مقرهم في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة العمل من منازلهم حتى 13 مارس/آذار وقالت إنها أغلقت على الفور المنطقة لتطهيرها بشكل كامل.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة و99 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أصيب 80 ألفا و651 شخصا بالفيروس، بما في ذلك 22177 مريضا، (من بينهم 5489 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3070 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 55 ألف و404 شخصا بعد شفائهم".

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".