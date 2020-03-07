الحرس الثوري الإيراني يعلن تحركات جديدة لمواجهة كورونا

أعلن العميد أحمد إخوان، قائد دائرة الصحة العسكرية في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، إجراءات جديدة لمكافحة وباء كورونا المستجد الذي تفشى في مختلف أنحاء البلاد.

وقال إخوان إن القوة البرية للحرس الثوري الإيراني أصبحت تمتلك الآن 9 مستشفيات ثابتة و10 مستشفيات متنقلة جاهزة للخدمة لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا في البلاد، بحسب وكالة فارس الإيرانية.

بحسب أحدث إحصائية، اليوم السبت، سجلت إيران 4747 حالة إصابة بفيروس كورونا، توفي من بينهم 124 حالة، فيما شفي 913 حالة فقط.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أكد أن لبلاده تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية، وتقوم بالعناية اللازمة بالمصابين بفيروس "كورونا" الجديد.

ونشر ظريف تغريدة جديدة له، على حسابه الرسمي على "تويتر"، فجر اليوم، الجمعة، أوضح من خلالها مدى تعاون إيران مع منظمة الصحة العالمية في مسار مكافحة فيروس "كوفيد-19"، والإجراءات الوقائية التي تتخذها إيران لمنع انتشار الفيروس.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن لنا تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية في مسار مكافحة فيروس "كوفيد-19"، ونقوم بالعناية اللازمة بالمصابين به".

وتابع ظريف في تغريدته أن بلاده تقوم باتخاذ إجراءات وقائية صارمة في الوقت الحاضر، من ضمنها فحص سلامة المسافرين جوا إلى الخارج.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن التعاون الإقليمي والعالمي أمر ضروري، قائلا: إما أن ننتصر جميعا معا وإما أن نخسر جميعا معا.

وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الخميس، تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس لنهاية العام الفارسي الجاري، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن "سرعة انتشار فيروس كورونا عالية"، داعيا المواطنين إلى أخذ الأمر على محمل الجد والبقاء في منازلهم، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".