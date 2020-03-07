"طريقة وحيدة" لتغيير ميزان القوى في البحر الأسود

أشار خبير عسكري أوكراني إلى ما يعتبره "طريقة وحيدة لتعزيز القوات البحرية الأوكرانية وتغيير ميزان القوى في البحر الأسود".

ووفق الخبير ميخائيل ساموس، نائب رئيس مركز أبحاث الجيش، في العاصمة الأوكرانية كييف فإن السبيل الوحيد للوصول إلى ذلك هو الحصول من الولايات المتحدة الأمريكية على سفن حربية متسلحة بالصواريخ.

وأخبر الخبير الصحفيين أن بمقدور عشر سفن مزودة بصواريخ كروز، حتى لو كانت مستعملة، أن تغير ميزان القوى في البحر الأسود.

والأغلب ظنا أن الخبير الأوكراني يريد تغيير ميزان القوى لصالح أوكرانيا.

ومن الجدير ذكره أن القوات البحرية الأوكرانية تعاني من مشكلة خطيرة تتعلق بتهالك سفنها وعدم قدرتها على شراء السفن الجديدة. لذا تسعى السلطات الأوكرانية إلى الحصول على سفن تُسحب من الخدمة في الدول الأخرى.