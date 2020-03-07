إيران تعلن اغتيال قائد كبير بالحرس الثوري في سوريا

أعلنت إيران اغتيال القيادي في الحرس الثوري، العميد فرهاد دبيريان، في منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق، ليلة أمس الجمعة.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، تم اغتيال دبيريان دون ذكر أي تفاصيل عن عملية الاغتيال أو الجهة المسؤولة.

وأشارت الوكالة إلى أن دبيريان كان مسؤولا عن منطقة السيدة زينب بدمشق، كما كان مسؤولا عن قيادة العمليات العسكرية في مدينة تدمر السورية أثناء معارك الجيش السوري لاستعادتها من تنظيم "داعش".