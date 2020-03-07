وسائل إعلام: مجهول يسرق شاحنة بها 60 ألف قناع طبي في برلين

فقدت العديد من عيادات برلين أقنعة طبية ومطهرات بعد أن اختطف رجال مجهولون شاحنة مليئة بهذه المنتجات.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام، وقع الحادث في برلين.

وأكد موقع T-online، أنه كان هناك أكثر من 60 ألف قناع طبي، وأن السرقة تعقد بشكل كبير عمل أقسام العيادات، حيث كانت الأقنعة مخصصة بما في ذلك للمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، كان من المفترض إيصال بعض المواد التي كانت في الشاحنة إلى إحدى المؤسسات الطبية المتخصصة بعلاج الأورام الخبيثة.