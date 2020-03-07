سفير: روسيا والمكسيك تناقشان إلغاء التأشيرة بينهما لكن التفاصيل الفنية يجب الاتفاق عليها 

صرحت سفيرة المكسيك لدى روسيا نورما بينسادو مورينو، بأن مسألة اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والمكسيك جار العمل عليها، لكن من الضروري الاتفاق على التفاصيل الفنية لحلها.

موسكو - سبوتنيك. وقالت السفيرة لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأت عملية الاتفاق المحتمل بين البلدين منذ وقت طويل. ناقشنا هذا الموضوع كثيراً. المسألة هي أننا بحاجة إلى إيجاد حل تقني".

وتابع بقوله:"قوانيننا مختلفة ونحن بحاجة إلى فهم كيفية تنسيقها من أجل المضي قدماً في هذه القضية".

كما أكدت سفيرة المكسيك لدى روسيا، بأن حل هذه القضية يعتمد على مختلف السلطات وهذا قد يستغرق الكثير من الوقت.

في وقت سابق خلال زيارته للمكسيك، ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المكسيكي مارسيلو لويس إبرارد، جدوى تطبيق نظام بدون تأشيرة لمواطني البلدين.