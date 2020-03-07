أردوغان يأمر خفر السواحل بمنع المهاجرين من عبور بحر إيجه

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن خفر السواحل بيان جاء فيه: "بناء على أوامر من الرئيس، لن يتم منح الإذن للمهاجرين لعبور بحر إيجه نظرا لخطورته".

وأضاف خفر السواحل "التزام عدم التدخل ضد المهاجرين الراغبين في مغادرة تركيا لا يزال ساريا، لكن هذه التعليمات الجديدة تشمل المعابر البحرية بسبب خطورتها".

وكان مسؤولون قد أعلنوا، الاثنين الماضي، إن طفلا توفي بعد أن سُحب من مقعده عندما غرق قارب قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، في أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها منذ فتحت الحكومة التركية الحدود الأسبوع الماضي للسماح للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا.

وكانت الشرطة اليونانية قد أعلنت أن 1000 مهاجر على الأقل وصلوا إلى جزر شرق بحر إيجه اليوناني، منذ صباح الأحد الماضي، وحاول أكثر من عشرة آلاف مهاجر عبور الحدود البرية حيث أطلق حراس الغاز المسيل للدموع على الحشود.

يتبع...