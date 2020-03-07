فيروس كورونا يغير خطط العالم كله

أعلنت لجنة الصحة الحكومية الصينية عن بيانات جديدة حول معدل الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد.

وزاد عدد الحالات المؤكدة يوميا بواقع 99 ووصل إلى 80651، وتوفي 28 شخصا (21 منهم في ووهان)، و 1678 شفيوا وخرجوا من المستشفيات.

في الوقت الحالي، يخضع 22177 شخصًا للعلاج في المؤسسات الطبية، ويتم تقييم حالة أكثر من خمسة آلاف مريض على أنها خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 ، تم تسجيل 162 حالة إصابة بالمرض في الأراضي الصينية خارج البر الرئيسي: في هونغ كونغ - 107 (توفي اثنان) ، في ماكاو - 10، في تايوان - 45 (وفاة واحدة(.

وفي الوقت نفسه، قررت السلطات الآيسلندية فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا. حاليا، تم تسجيل ستة إصابات جديدة. وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات 43 حالة. ويُذكر أنه سيتم تطبيق قواعد نظافة أكثر صرامة في مؤسسات مختلفة. في حين أنها لم تفرض حظر على تنظيم مناسبات جماهيرية، لكنها لم تستبعد إمكانية مثل هذه التدابير في المستقبل.

في إنجلترا، تم تسجيل وفاة ثانية من فيروس كورونا. أعلن كريس ويتتي، كبير الأطباء في إنجلترا، عن وفاة رجل مسن مصاب بأمراض أخرى إلى جانب COVID-19. في وقت سابق في المملكة المتحدة، توفيت امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا مصابة بفيروس كورونا.

نظرًا لانتشار المرض في الولايات المتحدة ، تم إلغاء مؤتمر ضخم South by Southwest ، كان من المقرر عقده في تكساس. وأشار المنظمون إلى أن هذا يحدث لأول مرة في 34 عاما للمنتدى السنوي.

وتم تأجيل أكبر عرض للسيارات في سان باولو الذي يعتبر من الأكثر زيارة في العالم، لمدة عام واحد. وفقًا للرابطة الوطنية لمصنعي السيارات في البرازيل ANFAVEA ،فإن هذا الإجراء ضروري لخفض التكاليف وبسبب فيروس كورونا. في وقت سابق، تم إلغاء معارض السيارات في بكين وجنيف.

دعا مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، إلى عدم التأمل في انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا مع بداية فصل الصيف.

وقال ريان: "في الوقت الحالي، ليس لدينا سبب لنفترض أن هذا سيحدث. لذلك ، من الضروري محاربة الفيروس الآن."

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد، مساء أمس الجمعة، أكثر من 100 ألف حالة عالميا.

وانتشر المرض الناجم عن الفيروس في 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

ووصل عدد المصابين بـ"كورونا" عبر العالم إلى مئة ألف و379 حالة، وعدد الوفيات 3408، جلّها في الصين. وتأتي كوريا الجنوبية وإيطاليا في المرتبتين الثانية والثالثة، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.