شمخاني يكشف الشيء الذي يهدد "الأمن الدولي" أكثر من فيروس "كورونا"

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني عن الشيء الذي يهدد الأمن الدولي أكثر من فيروس کورونا.

وقال شمخاني في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت "فيروس الحظر ونكث العهد يهدد "الأمن الدولي" أكثر من فيروس كورونا"، كما نقلت وكالة "فارس".

وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "مزاعم أمريكا حول استعدادها لمساعدة إيران (في مكافحة فيروس كورونا) قابلة لاختبار الصدقية فقط من خلال تنفيذ أمريكا التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي".

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد أكد في تغريدة سابقة له بأن العدو يستغل قضية فيروس كورونا لاستكمال الضغوط القصوى على إيران.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".