الرئيس الإيراني يؤكد أهمية الشفافية بشأن مستجدات كورونا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت على أهمية الشفافية وإبقاء الناس على المستجدات السياسية والصحية المتوقعة حيال انتشار كورونا في مكافحة الفيروس .

وقال روحاني خلال اجتماعه مع لجنة مكافحة فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لما ذكره موقع الرئاسة الإيراني اليوم السبت: "خلق الشفافية وتعزيز الثقة العامة للشعب وإبقاء الناس على اطلاع على المستجدات السياسية والصحية المتوقعة حيال انتشار فيروس كورونا من أهم الأمور في مكافحة هذا الفيروس".

وأضاف: "أحث الشعب الإيراني على توخي الحذر وتجنب التنقل والسفر غير الضروريين بين المحافظات".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق من اليوم السبت ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 145 حالة وارتفاع عدد الإصابات إلى 5823.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.