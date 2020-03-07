مساعد رئيس البرلمان الإيراني يعلق على إعادة البحرين مواطنيها من بلاده

علق المساعد الخاص لرئیس البرلمان الإيراني للشؤون الدولیة، حسین أمیر عبداللهیان، على إعادة الحكومة البحرينية رعاياها الذين زاروا إيران.

ووصف عبد اللهيان تصرف الحکومة البحرينية بـ"السلوك غير المسؤول"، مؤكدا أن "طهران علی استعداد لاتخاذ إجراءات صحية علاجية موثوقة فيما يتعلق بفيروس کورونا لعودة هؤلاء المسافرين، حسبما ذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية.

واستنكر عبد اللهيان تصرف البحرين قائلا "للأسف تعامل آل خليفة مع الصهاينة المحتلين أکثر ودية بالمقارنة مع الشعب البحريني النبيل".

في السياق ذاته، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد قال عبر قناة "تلغرام" التابعة للوزارة: "في الوقت الحالي، يُجبر حوالي 1.3 ألف مواطن بحريني ممن وصلوا إلى إيران لأغراض الحج والسياحية، دون رغبة منهم، على البقاء في إيران لفترة طويلة وضد إرادتهم".

وأضاف: "وذلك لأن سلطات البحرين تتظاهر بأنها على غير علم بهم، وأنها غير مهتمة بوضعهم".

ووفقا له، أعلنت طهران استعدادها للتعاون مع المنامة لإعادة المواطنين البحرينيين إلى وطنهم، معتبرة ذلك إجراءً احتياطياً يمكن من خلاله الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب أحدث إحصائية، لليوم السبت، وصل عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد 145، بينما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 5,823، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1,669.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في العالم 103,738 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3,522 حالة، بينما تعافى 58,456 شخصا حول العالم.