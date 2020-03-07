مالطا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية

أعلن وزير الصحة في جمهورية مالطا كريستوفر فيرني، اليوم السبت، أن بلاده سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية عمرها 12 عاما تعيش على الجزيرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن فيرني قوله: "إن الفتاة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الحكومية وإنها بصحة جيدة".

وأبعدت سلطات مالطا سفينة سياحية تقل أكثر من ألفي شخص عن موانئها، أمس الجمعة، بعد أن هدد الأطباء في البلاد بالقيام بإضراب، بسبب مخاوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأعلنت حكومة مالطا، أنها اتخذت هذا القرار بإبعاد السفينة لتهدئة المخاوف لدى المواطنين، والناجمة عن معلومات مضللة مقدمة من إحدى وسائل الإعلام المحلية، التي تنقل أخبار السفينة.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.