إيلون ماسك ينشر تغريدة حول فيروس كورونا

نشر الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لشركتي "تسلا" و"إكس سبيس"، إيلون ماسك تغريدة في صفحته الشخصية على موقع تويتر قال فيها : "إن ذعر الفيروس التاجي غبي".

وفي غضون ثوان، تم إعادة تغريد ماسك مئات المرات، ثم آلاف المرات. بعد أقل من ساعتين من كتابتها، أعيد تغريد الرسالة أكثر من 65700 مرة، وحصدت على إعجاب 300000 مرة.

— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020

وأثارت التغريدة موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال البعض أنه لا يأخذ الموقف على محمل الجد ويقلل من المخاطر المحتملة للإصابة بفيروس كورونا، ونصحوه بكتابة منشورات حول كيفية الوقاية من الإصابة بالفيروس الخطير.

من جانب آخر دافع البعض الآخر عنه قائلين إنه كان يتحدث عن القلق بشأن الفيروس، وليس الفيروس نفسه.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد، مساء أمس الجمعة، أكثر من 100 ألف حالة عالميا.

وانتشر المرض الناجم عن الفيروس في 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية