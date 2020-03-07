معهد: ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 684

قال معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع صباح اليوم السبت إلى 684 شخصا بعد تسجيل 45 حالة إصابة جديدة مساء أمس.

وتتركز الحالات في غرب وجنوب البلاد حيث سجلت ولاية نورد راين فستفاليا 364 حالة إصابة إلى جانب ما يربو على المئة حالة في كل من بافاريا وبادن-فورتمبيرج التي ظهرت بها أول حالات إصابة في البلاد.

هذا وكان المركز قد أعلن يوم الخميس 5 مارس/آذار، عن وجود 349 حالة موزعة على جميع أقاليم البلاد باستثناء إقليم واحد.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".