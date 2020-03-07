مطاردة من خفر السواحل التركي لزورق يوناني في بحر إيجة... فيديو

وعلى صفحتها الرسمية في "تويتر"، أفادت وكالة الاناضول أن قارب خفر السواحل اليوناني دخل المياه التركية أثناء ملاحقته قارب يحمل مهاجرين.

خفر السواحل التركي يطارد زورقا يونانيا حاول اعتراض طالبي لجوء

الأناضول حصلت على مشاهد توثق لحظات المطارة#تركيا #اليونان

https://t.co/XLKQLqdMfk pic.twitter.com/WEc0vlazXu — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 7, 2020

وظهر في الفيديو أن خفر السواحل التركي تدخل على الفور وبدأت مطاردة بين القاربين سجلتها عدسات الكاميرا، حيث وصلت المسافة بينهما إلى نحو نصف متر.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر قراراً اليوم السبت يمنع بموجبه اللاجئين الذين يريدون العبور إلى أوروبا من استخدام بحر إيجه.

وتدفق مئات آلاف المهاجرين إلى الحدود التركية اليونانية من أجل الوصول إلى أوروبا بعدما سمحت لهم السلطات التركية بذلك.