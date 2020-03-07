إعلام: البابا فرانسيس يترأس صلاة الأحد عبر الفيديو تخوفا من انتشار كورونا

يترأس بابا الفاتيكان، فرانسيس، صلاة الأحد المقبل عبر بث فيديو بدلا من الظهور أمام العامة تخوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر إعلام الفاتيكان اليوم السبت.

وذكر موقع "فاتيكان نيوز" أنه "بغية منع توسع انتشار فيروس كورونا المستجد، سوف لن يقود البابا فرانسيس صلاة أنغيلوس على الملأ يوم الأحد، ولكن سيتم بثها مباشرة عبر الفيديو من داخل مكتبة القصر الرسولي".

وأوضح أن ذات الإجراء سوف ينطبق على الظهور العام للبابا يوم الأربعاء المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي للفاتيكان أن "تلك القرارات اتخذت لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد".