زيلينسكي يتهم ماكرون باللعب على "الحبلين "

ووجه زيلينسكي خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "الغارديان" اتهام لماكرون باللعب على "الحبلين"، مشيرا إلى أن الزعماء الغربيون يمارسون نوعا من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن ماكرون لا يفعل ذلك.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة الحاجة إلى بناء حوار مع روسيا حول قضايا الأمن الدولي الجماعي.

كما لفت ماكرون، إلى ضعف الحوار مع روسيا، خاصة في ظروف التحديات الأمنية القائمة والتي توجب نقاشها.

وقال ماكرون: "أوروبا لا يمكن أن تكون راضية عن الحوار الضعيف مع روسيا خاصة عند ازدياد كم التحديات الأمنية التي يجب مناقشتها مع موسكو.. أريد أن تكون روسيا لاعبا أساسيا في الأمن الأوروبي".

وتابع قائلا: "فرنسا ترغب في فتح حوار استراتيجي مع شركائها الأوروبيين بشأن دور سياسة الردع النووي الفرنسية في مجال الأمن الأوروبي".