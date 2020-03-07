هولندا تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا المستجد على أراضيها إلى 188 حالة

أكدت هولندا ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 188 حالة، تركزت نسبة الإصابات الجديدة في إقليم نورد برابانت جنوبي البلاد.

أمستردام - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الهولندية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، "منذ يوم أمس، تم الإبلاغ عن 60 مريضا جديدا بفيروس كورونا، وقد تم إبلاغ المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمرضى الذين تم اختبارهم بشكل إيجابي بفيروس كورونا إلى 188، توفي منهم مريض واحد بالأمس".

وأضافت الوزارة "قد تم الإبلاغ عن معظم الحالات المرضية الجديدة في إقليم نورد برابانت، جنوبي البلاد، والواقع في مقاطعة في جنوب هولندا إذ تم تسجيل 26 حالة".

وتابع الخبر على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الهولندية، "من بين 188 مريضا، كان هناك 112 مريضا قدموا من الخارج. 103 من هؤلاء المرضى كانوا في الشمال الإيطالي. بينما أصيب 47 شخصا من خلال الاحتكاك بالمرضى. 29 شخصا ما زال يجري التحقيق في كيفية إصابتهم بالعدوى".

يذكر أن وزارة الصحة الهولندية، بدأت التحقيق في كيفية انتشار الفيروس في إقليم نورد برابانت. ومن المتوقع الحصول على معلومات أكثر حول العدوى خلال أسبوع.

وغالبية المصابين بالفيروس يلتزمون منازلهم، فيما يخضع 24 مصابا للعلاج بالمستشفيات.